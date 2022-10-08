Fed'in Washington merkezli yönetim kuruluna katılmasından bu yana ilk kez para politikasına dair açıklama yapan Cook, "ABD'de enflasyon inatçı ve kabul edilemeyecek yüksek seviyede seyrine devam ediyor ve son aylarda açıklanan veriler enflasyon kaynaklı baskıların geniş tabanlı olduğunu gösteriyor" dedi.

Diğer kurul üyesi Philip Jefferson ilk kez açıklama yaparak enflasyonu kontrol altına almak konusunda "kararlı" olduğunu söyledi.