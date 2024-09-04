Fed Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz oranında bu ay indirim yapılır mı?
Eylül ayına girmemizle beraber, piyasada Fed beklentisi kendini göstermeye başladı. Fed Başkanı Jarome Powell başta olmak üzere arka arkaya gelen olumlu açıklamalar sonrasında faiz indirimine kesin gözüyle bakılmaya başlandı. CME FedWatch Tool tahminlerine göre Fed'in bu ay en az 25 baz puan indirime gideceği tahmin ediliyor. Peki, Fed Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Tüm dünyanın gözü yaklaşan Fed faiz kararına döndü. Uzun bir zamandır beklenen Fed faiz indirimine Eylül ayında kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, bu zamana kadar her defasında 'daha fazla güvene ihtiyaç duyduklarını' ifade eden Fed Başkanı Jarome Powell da faiz indirimine yeşil ışık yakınca, toplantı merakla beklenmeye başladı. Peki, Fed Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da Eylül ayı faiz kararı açıklanacak.
POWELL: ENFLASYON RİSKİ AZALDI, GÜVEN ARTTI
Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi.
Risk dengesinin değiştiğini ve iki taraftaki risklere de dikkat ettiklerini dile getiren Powell, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı. İstihdam için aşağı yönlü riskler ise arttı." değerlendirmesinde bulundu.
Powell, görevleri henüz tamamlanmamış olsa da işsizliğin keskin bir şekilde artmasından kaçınarak fiyat istikrarını yeniden sağlamada önemli mesafe kaydettiklerini anlattı.
Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, "Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güvenim arttı." diye konuştu.
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN YEŞİL IŞIK GELDİ!
Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Powell, politika faizinin mevcut seviyesinin, iş gücü piyasası koşullarında istenmeyen daha fazla zayıflama riski de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek her türlü riske yanıt vermek için yeterli alan sağladığını söyledi.
FED BAŞKANLARINDAN ARKA ARKAYA FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Fed'in yavaşlayan enflasyona cevaben faizleri indirmesinin "zamanının yaklaşmış olabileceğini" belirtti. Musalem, son enflasyon rakamlarının Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine kademeli olarak inildiğine dair güvenini artırdığını sözlerine ekledi.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee yaptığı değerlendirmede gelecek ay faizleri indirmemenin işgücü piyasasına zarar verebileceğini ifade etti.
Son olarak ise Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari benzer bir şekilde zayıflayan işgücü piyasası nedeniyle Eylülde faiz indirimini tartışmanın uygun hale geldiğini ifade etti. Kashkari 25 baz puandan fazla bir indirim için bir sebep göremediğini sözlerine ekledi.