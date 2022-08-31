Fed faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) "Ukrayna'da savaş enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor, küresel ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturuyor. Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor, pandemi ile ilişkili dengesizlikleri, daha yüksek gıda ve enerji fiyatlarını, daha geniş fiyat baskılarını yansıtıyor" şeklinde açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıtını arıyor. İşte detaylar...