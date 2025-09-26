Habertürk
        Fed faiz toplantısı tarihi belli oldu! Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?

        Fed faiz toplantısı tarihi belli oldu! Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Küresel piyasaların gözü, Ekim ayında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz ay politika faizini 25 baz puan indiren Fed'in bu kez nasıl bir adım atacağı merak konusu. "Faiz indirimi devam edecek mi?" sorusu yatırımcıların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Giriş: 26.09.2025 - 18:49 Güncelleme: 26.09.2025 - 18:49
        ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekim ayında açıklayacağı faiz kararı, hem Amerikan ekonomisi hem de küresel piyasalarda yakından izleniyor. Peki, Fed faiz toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz düşürecek mi, indirecek mi? İşte konuya dair merak edilen bilgiler...

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısı 28-29 Ekim'de düzenlenecek. Faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell tarafından 29 Ekim akşam saat 21:00'de açıklanacak.

        FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentilere karşın banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, bankanın politikalarına ilişkin endişelere sebep oluyor.

        Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.

        Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyona odaklanmaya devam ettiğini ve faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini belirtti.

        St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasının aşırı gevşek hale gelmesine yol açmadan daha fazla faiz indirimi için sınırlı bir alan olduğuna inandığını ve temkinli ilerlenmesi gerektiğini aktardı.

