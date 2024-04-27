FED faiz toplantısı tarihi: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısında bekleyiş sürüyor. 20 Mart tarihinde gerçekleşen faiz toplantısında FED, politika faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Nisan ayında gerçekleşecek toplantıda FED'in faiz konusunda nasıl bir yol izleyeceği küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. İşte 2024 FED faiz kararının açıklanacağı tarih...
FED faiz toplantısı tarihi gündemi megşul etmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Başkanı Jerome Powell, faiz konusunda yaptığı açıklamada, "Politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde?" İşte ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası Nisan faiz kararı toplantısı 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs günü saat 21.00 - 22.00 sıralarında açıklanacak.
NİSAN AYINDA FED FAİZİ DÜŞÜRÜR MÜ?
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kanada Ekonomisi Washington Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin geçen yılki performansının "oldukça güçlü" olduğunu anımsattı.
Artan arzın güçlü büyümeyi, harcamaları ve istihdamı desteklemesi ve enflasyondaki kayda değer düşüş nedeniyle geçen yıl yüzde 3'ün üzerinde bir büyüme elde ettiklerini dile getiren Powell, "Son veriler, sağlam bir büyüme ve iş gücü piyasasında devam eden güç olduğunu ancak aynı zamanda yüzde 2 enflasyon hedefimize dönüş konusunda bu yıl daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösteriyor." diye konuştu.
FED'İN FAİZ İNDİRİMİ İÇİN BİR SÜRE DAHA BEKLEYECEK
Powell, para politikasını gevşetmeden önce enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güvene ihtiyaç duyduklarını yineleyerek, geçen yılın ikinci yarısında elde edilen düşük enflasyon verilerine aşırı tepki vermemek için daha fazla güven aradıklarını hatırlattı.
Bununla beraber, ABD'de açıklanan tüketici ve üretici enflasyonuna ilişkin verilerden alınan karışık sinyaller, Fed'in faiz indirimlerine Haziran ayında başlama ihtimalini sekteye uğratan başka bir gelişme oldu.
MART AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (FED), Mart ayı faiz toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.