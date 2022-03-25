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Fedez kansere yakalandı

İtalyan blogger Chiara Ferragni ile mutlu bir evlilik sürdüren Fedez, pankreas kanserine yakalandığını duyurdu. Ünlü rapçi, hastane odasında verdiği pozları Instagram'dan paylaşarak, sağlık durumunu açıkladı

HABERTURK.COM
  • Fedez kansere yakalandı

    2018 yılında Sicilya'da dünyaevine giren ünlü İtalyan Influencer Chiara Ferragni (34) ile rapçi Fedez (32), ikinci çocuklarını geçtiğimiz sene kucaklarına almıştı. Ferragni ile mutlu birlikteliğini sürdüren ünlü rapçiden üzücü haber geldi. Fedez'e nadir görülen pankreas kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.
  • Fedez kansere yakalandı

    HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

    Ameliyat masasına yatan Fedez, ardından hastane odasında verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. İyileşme ve tedavi sürecinin olumlu geçtiğinin sinyallerini veren ünlü isim, takipçilerine son sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
  • Fedez kansere yakalandı

    "ÇOCUKLARIMA GİTMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

    Fedez, konuyla alakalı, "Pankreasın bir kısmını (tümör dahil) çıkarmak için 6 saat süren bir ameliyat geçirdim. Ameliyattan iki gün sonra iyiyim ve çocuklarıma, eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Biraz zaman alacak..." açıklamasını yaptı.
  • Fedez kansere yakalandı

    "POZİTİF MESAJLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

    Ünlü rapçi, ayrıca, "Bu yoğun günlerimde yanımda olan doktorlara, cerrahlara ve hemşirelere teşekkürler. Bana gönderdiğiniz tüm destek ve pozitif mesajlar için de çok teşekkür ederim... Sizi seviyorum. " mesajını da yayınladı. Takipçileri ise "Geçmiş olsun." mesajları ile Fedez'e destek oldu.
  • Fedez kansere yakalandı

    PERİ MASALLARINI ARATMAYAN DÜĞÜN

    Öte yandan Instagram'da 26 milyondan fazla takipçisi olan Chiara Ferragni'nin 4 yıl önce Sicilya'da gerçekleşen düğünü peri masallarını aratmamıştı. Çiftin, gösterişli düğünü günlerce konuşulmuştu.
  • Fedez kansere yakalandı

    İKİ ÇOCUĞU VAR

    İkilinin, birlikteliklerinden Vittoria ve Leone adında iki çocuğu bulunuyor.

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