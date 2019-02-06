Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u 2-0 deviren Galatasaray'da son golü atan sofiane Feghouli, açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcu, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek "Bu skoru Fatih hocamıza armağan etmek istiyorum. Bunun ikinci maçı olduğunu biliyorduk. Başakşehir'in o sahada zorlandığını gördük. Trabzonspor maçında elimden geleni yapmak istiyorum. Bundan sonra ligdeki her maç çok önemli. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖMER BAYRAM: FUTBOLDAN ÖNEMLİ ŞEYLER VAR

Galatasaray'ın sol beklerinden Ömer Bayram da Terim'e başsağlığı dileyip şunları söyledi: "Futboldan önemli şeyler var, Fatih hocama ve ailesine başsağlığı diliyorum. Galatasaray'ın hedefi her zaman kupadır. İyi mücadele ettiler, maçın sonunda 2-0'ı bulmamız iyi oldu. Bu motivasyonla önümüzdeki maçlara hedefleneceğiz."