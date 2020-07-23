Doyurucu, lezzetli ve yapımı çok kolay olan fellah köftesi tarifini sizlerle paylaşacağım.
Fellah köftesi tarifi için gerekli malzemeler:
- 2 su bardağı İnce köftelik bulgur
- 1 su bardağı irmik
- 3 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz
- Kimyon
Sosu için gerekli malzemeler:
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 4-5 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 3 adet domates rendesi
Süslemek için:
- Bir demet maydanoz
Haşlamak için gerekli malzemeler:
- 2 litre su
- Bir çay kaşığı tuz
Fellah köftesi tarifinin yapılışı:
- Köftesi için saydığımız bütün malzemeler ara ara ılık su katarak iyice yoğrulur ve macun kıvamına getirilir.
- Elde ettiğimiz hamurdan nohut büyüklüğü kadar parçalar kopartıp, elimize hafifçe ıslatarak ufak köfteler halinde avuç içinde yuvarlanır.
- Yuvarladığımız bu köftecilerin üstüne işaretparmağımız yardımıyla bastırılır ve düğme şekli verilir, unlanmış tepsiye dizilir.
- Sosu için ayrı bir tavada ısıtılır.
- Dövülmüş sarımsak kavrulur biber salçası ve domates rendesi de eklendikten sonra sos kıvamını alıncaya kadar pişirilir.
- Tencerede kaynayan suya köftelerimiz bırakılıp 5-10 dakika haşlandıktan sonra bir Kevgir yardımıyla servis tabağına alınır.
- Pişirdiğimiz sosu köftelerin üzerine gezdirilir, ince kıyılmış maydanozla da süslenir. Afiyet olsun...
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