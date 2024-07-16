Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'e kavuşuyor!
Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'e de kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Fransız kanat oyuncusunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, transferde gaza bastı... Sarı-lacivertliler, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'un ardından Allan Saint-Maximin'e de kavuşuyor.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak transfer edilen Fransız kanat oyuncusu, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere bu akşam İstanbul'a gelecek.
27 yaşındaki yıldızı taşıyan uçağın saat 19.15 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.
SAINT-MAXIMIN KİMDİR?
Fransız sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Kariyerine ülkesinde ACBB altyapısında başlayan Maximin, St. Etienne'nin alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 5 milyon euro bedelle Monaco'ya gitti.
Sonrasında Hannover ve Bastia gibi kulüplere kiralanan yıldız kanat, 2017-18 sezonu başında 10 milyon euro bedelle Nice'e imza attı.
Fransa ekibinde geçirdiği bir sezonda 40 maça çıkarak 5 gol ve 9 asist yapan Maximin, sonraki yıl 18 milyon euroya Newcastle United'a transfer oldu.
İstikrarlı performansını burada da sürdüren yetenkli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında ise Al Ahli'nin yolunu tuttu. Suudi ekibi, Maximin için 27.2 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Pro Lig'de 31 müsabakada toplam 2 bin 426 dakika sahada kalan Maximin, 4 gol ve 10 asistle takımına katkı sağladı.