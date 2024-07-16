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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'e kavuşuyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'e kavuşuyor!

        Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'e de kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Fransız kanat oyuncusunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 12:03 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:05
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        Fenerbahçe, transferde gaza bastı... Sarı-lacivertliler, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'un ardından Allan Saint-Maximin'e de kavuşuyor.

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        Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak transfer edilen Fransız kanat oyuncusu, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere bu akşam İstanbul'a gelecek.

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        27 yaşındaki yıldızı taşıyan uçağın saat 19.15 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

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        SAINT-MAXIMIN KİMDİR?

        Fransız sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Kariyerine ülkesinde ACBB altyapısında başlayan Maximin, St. Etienne'nin alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 5 milyon euro bedelle Monaco'ya gitti.

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        Sonrasında Hannover ve Bastia gibi kulüplere kiralanan yıldız kanat, 2017-18 sezonu başında 10 milyon euro bedelle Nice'e imza attı.

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        Fransa ekibinde geçirdiği bir sezonda 40 maça çıkarak 5 gol ve 9 asist yapan Maximin, sonraki yıl 18 milyon euroya Newcastle United'a transfer oldu.

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        İstikrarlı performansını burada da sürdüren yetenkli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında ise Al Ahli'nin yolunu tuttu. Suudi ekibi, Maximin için 27.2 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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        Pro Lig'de 31 müsabakada toplam 2 bin 426 dakika sahada kalan Maximin, 4 gol ve 10 asistle takımına katkı sağladı.

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