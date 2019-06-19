Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman? Anadolu Efes Fenerbahçe hangi kanalda? soruları sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu akşam serinin 6. maçı oynanacak. Seride Anadolu Efes 3 - 2 önde. Dört galibiyete ulaşan takım ise 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupasını kaldıracak. Anadolu Efes Fenerbahçe maçına dair detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Fenerbahçe ikinci karşılaşması 19 Haziran Çarşamba (bugün) saat 20.00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve Tivibu Spor 2 kanallarında canlı yayınlanacak.

Bu akşamki maçta da şampiyon belirlenemez ise final maçı 21 Haziran Cuma günü oynanacak.

PLAY-OFF FİNAL SERİSİNDE MAÇLAR

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74

Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76

FENERBAHÇE BEKO İLE ANADOLU EFES 13. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu sezon 13. kez karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti. İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 5 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 5 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.