Fenerbahçe Antalyaspor mücadelesi için artık heyecan dorukta. Ligde çıkışta olan iki takımın zorlu maçı öncesi geri sayım başladı. Peki büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı 4 Mart Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam

Antalyaspor : Boffin; Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren; Nuri, Fredy; Gökdeniz, Doğukan, Amilton; Orgill