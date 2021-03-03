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Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı? FB maçı İlk 11'ler ve kadrolar

Süper Lig'de Fenerbahçe Antalyaspor maçı için artık geri sayım başladı. 28. haftanın kapanış maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi her iki takım da 3 puandan başka bir seçeneği düşünmüyor. Peki Fenerbahçe Antalyaspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı? FB maçı İlk 11'ler ve kadrolar

Fenerbahçe Antalyaspor mücadelesi için artık heyecan dorukta. Ligde çıkışta olan iki takımın zorlu maçı öncesi geri sayım başladı. Peki büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı 4 Mart Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam

Antalyaspor : Boffin; Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren; Nuri, Fredy; Gökdeniz, Doğukan, Amilton; Orgill

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