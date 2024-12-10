FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçının biletleri satışa çıktı. Biletlerin satışa sunulacağı tarih ve saatler ise şu şekilde:

8 Aralık 2024 Pazar günü saat 11.00'den itibaren, Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için (2 Adet Bilet).

9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren, Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (1 Adet Bilet).

10 Aralık 2024 Salı günü saat 11.00'de, genel satışa başlanacak.

Taraftarlar, belirlenen tarihlerde biletlerini alarak bu önemli maçı stadyumda izleyebilme fırsatı yakalayacak.