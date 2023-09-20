Fenerbahçe, Avrupa'da 261. mücadelesine çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, play-off turunda karşılaştığı Hollanda temsilcisi Twente'yi de 5-1 ve 1-0'lık skorlarla yenerek gruplara kalmayı başardı.

H Grubu'nda Danimarka ekibi Nordsjaelland, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ve Bulgaristan'ın Ludogorets takımları ile eşleşen Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında yarın Ülker Stadı'nda Nordsjaelland ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 261. maçı olacak.

SON 18 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET

Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 18 Avrupa mücadelesinde 14 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.

REKLAM

Trendyol Süper Lig'de de 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta 10 galibiyet aldı ve bugüne kadar firesiz şekilde ilerledi.

Avrupa kupaları genelinde ise çıktığı 260 müsabaka sonunda 101 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 347 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 9. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 9. maçını yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.