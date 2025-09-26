Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran futbolcularla buluştu - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran futbolcularla buluştu

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek futbol takımıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 15:16 Güncelleme: 26.09.2025 - 15:16
        1

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, sarı-lacivertli futbol takımıyla buluştu.

        2

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Saadettin Saran ile yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımıyla bir araya geldi.

        3

        Saran ile Torunoğulları, futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

