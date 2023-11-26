Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor: 96-85 (MAÇ SONUCU) Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 96-85 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Aliağa Petkimspor'u 96-85 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 8. galibiyetini aldı. Aliağa Petkimspor ise 4. yenilgisini yaşadı.

Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk bölümünde Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile pota altını etkili kullandı, Aliağa Petkimspor ise Thomas ile skor üretti. Dış atışlardan bulduğu 4 basketle konuk takıma üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 26-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte takımlar 3 sayı çizgisinin gerisinden 3'er kez isabet buldu. Bu periyotta özellikle Motley'in pota altından kazandırdığı basketlerle farkı açan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 58-40 üstün gitti.

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Üçüncü periyotta Sertaç Şanlı'nın kaydettiği 10 sayıyla etkili olan sarı-lacivertli takım, son bölüme 78-57 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko karşısında toparlanan Aliağa Petkimspor, son bölümde farkı 11 sayıya kadar indirdi. Sarı-lacivertliler, sahadan 96-85 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz Fenerbahçe Beko: Calathes 5, Dorsey 6, Hayes-Davis 17, Guduric 9, Sertaç Şanlı 19, Motley 11, Şehmus Hazer 9, Melih Mahmutoğlu 18, Yiğit Hamza Mestoğlu 2, Mert Emre Ekşioğlu Aliağa Petkimspor: Zoriks 5, Tayfun Erülkü, Thomas 16, Aldridge 1, Simmons 6, Emre Tanışan 8, Efianayi 18, Yunus Emre Sonsırma 6, Mahir Ağva 21, Yavuz Gültekin 4 1. Periyot: 26-16 Devre: 58-40 3. Periyot: 78-57