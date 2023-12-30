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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko, Bursaspor İnfo Yatırım'ı yendi; Jasikevicius 7'de 7 yaptı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Bursaspor İnfo Yatırım'ı yendi; Jasikevicius 7'de 7 yaptı!

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında Bursaspor İnfo Yatırım'ı 97-90 mağlup etti. Fenerbahçe, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 7. müsabakayı da kazanmayı başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 20:54 Güncelleme: 30.12.2023 - 21:15
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        Jasikevicius 7'de 7 yaptı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bursaspor İnfo Yatırım'ı 97-90 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde 11. galibiyetini aldı. Bursaspor İnfo Yatırım ise sahadan 7. kez yenilgiyle ayrıldı.

        Fenerbahçe, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 7. müsabakayı da kazanmayı başardı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Fatih Güler

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        Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 10, Melih Mahmutoğlu 11, Hayes-Davis, Tarık Biberoviç 17, Sertaç Şanlı 4, Motley 17, Mert Emre Ekşioğlu 3, Dorsey 2, Madar 25, Sestina 8

        Bursaspor İnfo Yatırım: Michineau 8, David Mutaf 3, Brown 20, Young 12, Hamilton 9, Floyd 31, Ömer Utku Al 2, Ahmet Can Duran 2, Mehmet Atalan, Metin Türen 3

        1. Periyot: 25-19

        Devre: 44-48

        3. Periyot: 73-71

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