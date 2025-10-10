Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız EuroLeague maçı için nefesler tutuldu. Euroleague'de geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 de mağlubiyet temsilcimiz, Kızılyıldız karşısında bugüne kadar 13 kez galip gelirken, 7 kez ise rakibine mağlup oldu. Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe, evinde oynadığı son 12 maçın 11'ini kazanmayı başardı. Peki, "Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı saati...