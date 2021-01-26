Turkish Airline Euroleague'de üst üste aldığı 6 galibiyetle büyük bir çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, Maccabi ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Beko Maccabi maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

FENERBAHÇE BEKO MACCABİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Maccabi maçı yarın saat 21.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 3'ten canlı olarak yayınlanıyor.

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.

Maccabi Playtika ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.