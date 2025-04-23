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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'nun konuğu Paris Basketbol - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'nun konuğu Paris Basketbol

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Paris Basketbol'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:08
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        Fenerbahçe Beko'nun konuğu Paris Basketbol
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşılaşacak.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabakada hava atışı 20.45'te yapılacak.

        Ev sahibi avantajıyla maça başlayacak sarı-lacivertli takım, Fransa temsilcisiyle dün oynadığı maçı, 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

        Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak.

        Serinin üçüncü maçı 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde TSİ 21.30'da oynanacak.

        Sezonda iki ekip arasında oynanan üç maçı da Fenerbahçe Beko kazandı.

        Normal sezonda deplasmanda 87-83, sahasında ise 101-100'lük skorla rakibini yenen sarı-lacivertliler play-off serisinin ilk maçında da parkeden 83-78 galip ayrıldı.

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