Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı için artık geri sayım başladı. THY Euroleague'de şampiyonluk adaylarından biri olan ve halihazırda liderliğini sürdüren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Panathinaikos karşısında da iyi gidişatını sürdürmek istiyor. İşte, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçına dair ayrıntılar...