Fenerbahçe Beko – Panathinaikos maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
THY EuroLeague play-off çeyrek final 5. maçında Monaco'yu 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, Final Four'da Panathinaikos'un rakibi oldu. 6. kez Final Four'da mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe Beko Dörtlü Final'de, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe Beko – Panathinaikos Final Four maçının tarihi ve saati basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe Beko – Panathinaikos Final Four basket maçı hakkında tüm merak edilenler...
Fenerbahçe Beko – Panathinaikos Final Four maçı için nefesler tutuldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Final Four maçları Mercedes-Benz Arena'da oynanacak. Peki, "Fenerbahçe Beko – Panathinaikos Final Four maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko – Panathinaikos Final Four maçı tarihi ve saati...
FENERBAHÇE BEKO – PANATHİNAİKOS FİNAL FOUR MAÇI NE ZAMAN?
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 24 Mayıs'ta saat 19.00'da başlayacak.
Real Madrid - Olympiakos maçı ise 24 Mayıs'ta 22.00'da oynanacak.
5 YIL ARADAN SONRA FINAL FOUR'DA
Sarı-lacivertliler, 2019 yılından sonra ilk kez Dörtlü Final'e katılmayı başardı. 2020'de pandemi nedeniyle yarıda kalan sezondan sonra 2021, 2022 ve 2023'te son 4 takım arasına kalamayan sarı-lacivertliler, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da ise üst üste 5 kez Dörtlü Final oynamıştı.
FENERBAHÇE BEKO, PLAY-OFF'TA 5. MAÇI KAZANAN İLK DEPLASMAN TAKIMI OLDU
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde play-off'ta 5. maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak da tarihe geçti. Normal sezonu 4. sırada bitiren Monaco'yla eşleşen sarı-lacivertliler, play-off'taki son maç için deplasmana seride 2-2 eşitlikle gitti.
Avrupa Ligi tarihinde bu maç öncesinde 5. karşılaşmaya kalan 18 eşleşmede de ev sahibi takımlar tur atlayarak Dörtlü Final'e kalmıştı. Fenerbahçe Beko, Monaco'yu çekişmeli geçen maçta uzatmalarda 80-79 yenerek tarihi bir başarı elde etti ve bu istatistiği bozdu.
Bu karşılaşmadan sonra oynanan Barcelona-Olympiakos eşleşmesinde de deplasman takımı Olympiakos turu geçmeyi başardı ve Fenerbahçe'nin konuk takımlar lehine bozduğu istatistiğe katkı yaptı.