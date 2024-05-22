Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Ziraat Türkiye Kupası Finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

        Türkiye Kupası Finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelenin hakemi Ali Şansalan olurken, iki takımın 11'i şekilleniyor. Zorlu mücadele öncesinde Ziraat Türkiye Kupası Finali Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye Kupası finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 20:23 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş - Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. İki takım maç öncesinde son hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk yarışında uzak kalan iki takımın mücadelesine sahne olacak Türkiye Kupası Final maçında rakibine üstünlük sağlayan ekip kupaya uzanan taraf olacak. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası Finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

        Ziraat Türkiye Kupası Finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı 23 Mayıs Perşembe günü saat 20:45’te başlayacak.

        3

        BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI BİLET FİYATLARI

        Beşiktaş- Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Final 2024 karşılaşmasının biletleri 17 Mayıs Cuma günü satışa sunuldu. Bilet fiyatları ise şöyle;

        BEŞİKTAŞ DOĞU TRİBÜN: ₺1.000,00

        TRABZONSPOR BATI TRİBÜN : ₺1.000,00

        BEŞİKTAŞ KUZEY TRİBÜN : ₺500,00

        TRABZONSPOR GÜNEY TRİBÜN : ₺500,00

        Kong: Kafatası Adası filmi konusu
        Kong: Kafatası Adası filmi konusu
        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"
        "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
        Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar