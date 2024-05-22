Türkiye Kupası Finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelenin hakemi Ali Şansalan olurken, iki takımın 11'i şekilleniyor. Zorlu mücadele öncesinde Ziraat Türkiye Kupası Finali Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye Kupası finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Beşiktaş - Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. İki takım maç öncesinde son hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk yarışında uzak kalan iki takımın mücadelesine sahne olacak Türkiye Kupası Final maçında rakibine üstünlük sağlayan ekip kupaya uzanan taraf olacak. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası Finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası Finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı 23 Mayıs Perşembe günü saat 20:45’te başlayacak.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI BİLET FİYATLARI
Beşiktaş- Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Final 2024 karşılaşmasının biletleri 17 Mayıs Cuma günü satışa sunuldu. Bilet fiyatları ise şöyle;
BEŞİKTAŞ DOĞU TRİBÜN: ₺1.000,00
TRABZONSPOR BATI TRİBÜN : ₺1.000,00
BEŞİKTAŞ KUZEY TRİBÜN : ₺500,00
TRABZONSPOR GÜNEY TRİBÜN : ₺500,00