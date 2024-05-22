Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 22 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Rekabetin ve tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da, dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip ada konseyinde yapılan takım oylaması sonucunda haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek. İşte 22 Mayıs Çarşamba Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 19:34 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Özgür eleme potasına giden ilk isim oldu. Mavi ve kırmızı takım Survivor yeni bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için zorlu parkura çıkacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR'DA KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

        Acun Ilıcalı, kırmızı ve mavi takımların haftalık olarak değişmeyeceğini takımların, bireysel mücadelelere kadar aynen devam edeceğini söyledi.

        Ilıcalı, bu haftadan itibaren kadın ve erkek yarışmacıların parkurda karma olarak yarışabileceğini açıkladı.

        3

        22 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın 2. eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak.

        5

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Özgür

        6

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 20 MAYIS?

        Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Merve ve Nagihan eleme düellosu finalinde karşı karşıya geldi. Final düellosunda Merve Nagihan karşısında 5-0'lık skorla galip gelirken, Nagihan bu sonuca göre Survivor'da elenen son isim oldu.

        Kong: Kafatası Adası filmi konusu
        Kong: Kafatası Adası filmi konusu
        Memur zammı belli oluyor!
        Memur zammı belli oluyor!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
        Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar