Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri "hırçın" geçiyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 29 derbide 94 kez kart gördü.

Sarı-lacivertli futbolculara, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 88 de sarı kart çıktı.

Ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe forması giyen isimlerden Samet Akaydin, Edin Dzeko, Fred ve İrfan Can Kahveci, hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Ligin 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte Ante Rebic, Salih Uçan, Mert Günok, Tayfur Bingöl ve Necip Uysal, sarı kart gören isimler oldu.

Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 12 kırmızı ve 93 sarı olmak üzere toplam 105 kart gösterildi.

Rekabetteki son 29 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

2021-2022 sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin söz konusu sezonun ikinci yarısındaki maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 8 kez ise sarı kartına başvurdu.

Geçen sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakipler ikişer kez sarı kart gördü. Aynı sezonun rövanş maçı ise uzun süre unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Söz konusu derbide Fenerbahçe 1-0 öne geçtikten sonra Beşiktaş 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertliler, penaltıdan yararlanamazken siyah-beyazlılar 10 kişi geriden gelerek deplasmanda rakibini 4-2 mağlup etti. Bahse konu karşılaşmada Beşiktaş'a 1 kırmızı kartın yanı sıra her iki ekibe de 3'er sarı kart gösterildi.

Bu sezon Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu lig maçında da hakem Atilla Karaoğlan 9 kez sarı kartına başvurdu. Beşiktaş'tan 5, Fenerbahçe'den ise 4 futbolcuya sarı kartla cezalandırıldı.