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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Bodrumspor canlı yayın: Fenerbahçe - Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB - Bodrum FK maçı canlı yayın bilgisi

        Fenerbahçe - Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında hız kazanmak için Bodrumspor karşısında galibiyet arayacak. Öte yandan Bodrumspor, üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Bodrumspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Bodrumspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 17:13 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:13
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        1

        Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Bodrumspor'u kendi sahası Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi, Fenerbahçe - Bodrumspor maçının günü ve saati futbolseverlerin ilgi odağı olmuş durumda. Ligde 8 maçta topladığı 17 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isterken, 10 puanla 12. sırada bulunan Bodrumspor ise sürpriz yapma hedefinde. Peki, Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yayın detayları...

        2

        FENERBAHÇE BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Bodrumspor maçı, 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Bodrumspor maçı, Bein Sports 1'de yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE-BODRUM FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri

        Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Celutska, Ahmet Aslan, Mohammed, Seferi, Brazao, Dimitrov, Puşcaş

        5

        SÜPER LİG 10. HAFTA LİG FİKSTÜRÜ

        27 Ekim Pazar:

        13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)

        16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)

        19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)

        28 Ekim Pazartesi:

        17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

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