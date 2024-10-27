Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Bodrumspor'u kendi sahası Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi, Fenerbahçe - Bodrumspor maçının günü ve saati futbolseverlerin ilgi odağı olmuş durumda. Ligde 8 maçta topladığı 17 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isterken, 10 puanla 12. sırada bulunan Bodrumspor ise sürpriz yapma hedefinde. Peki, Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yayın detayları...