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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Sarı-lacivertliler son 16 turunda 1. Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Rizespor karşısında kadroda rotasyona gidecek olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı muhtemel 11'i...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    Beşinci turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti.
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    ARDA GÜLER 11'E YAKIN

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'e yakın görünüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, uzun süreli sakatlığını atlatan Arda'yı ligde Gaziantep FK mücadelesinde sonradan oyuna almış ve 17 yaşındaki futbolcu etkili bir performansa imza atmıştı. Portekizli teknik adamın, Çaykur Rizespor karşısında daha fazla süre vereceğini belirttiği genç oyuncusunu ilk 11'de oynatması bekleniyor.
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    ALTAY
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    FERDİ
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    SAMET
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    PERES
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    ALIOSKI
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    ARAO
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    MERT HAKAN
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    VALENCIA
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    ARDA GÜLER
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    ROSSI
  • Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    KING

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