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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Brahim Diaz gelişmesi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Brahim Diaz gelişmesi!

        Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Brahim Diaz hakkında İtalya basınından flaş bir iddia geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 11:02 Güncelleme: 03.08.2025 - 11:02
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        Fenerbahçe'nin kanat arayışları sürerken, gündeme gelen isimlerden bri de Brahim Diaz'dı.

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        Faslı yıldızla ciddi şekilde ilgilenen sarı-lacivertliler, Real Madrid ile transfer için masaya oturmuştu.

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        26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile transfer etmek isteyen sarı-lacivertli yönetime kötü haber geldi.

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        İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Brahim Diaz'ın Real Madrid'le sözleşme uzatmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

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        Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı ve yeni mukavele için işin artık imzaya kaldığı belirtildi.

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        Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 56 maça çıkan Brahim Diaz, 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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