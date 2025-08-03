Fenerbahçe'de Brahim Diaz gelişmesi!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Brahim Diaz hakkında İtalya basınından flaş bir iddia geldi.
Fenerbahçe'nin kanat arayışları sürerken, gündeme gelen isimlerden bri de Brahim Diaz'dı.
Faslı yıldızla ciddi şekilde ilgilenen sarı-lacivertliler, Real Madrid ile transfer için masaya oturmuştu.
26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile transfer etmek isteyen sarı-lacivertli yönetime kötü haber geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Brahim Diaz'ın Real Madrid'le sözleşme uzatmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.
Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı ve yeni mukavele için işin artık imzaya kaldığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 56 maça çıkan Brahim Diaz, 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.