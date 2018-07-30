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Sabah'ın haberine göre; her ne kadar Andre Ayew dışında yıldız transferi yapılmamış olsa da, hazırlık döneminde gösterdikleri performansla teknik direktör Phillip Cocu'nun beğenisini kazanıp ilk 11'e giren 3 genç oyuncu takımın çehresini tamamen değiştirecek.