UEFA Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezona 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlamış ve ardından Evkur Yeni Malatyaspor (0-1), Göztepe (0-1) ve Kayserispor (2-3) karşılaşmalarını kaybederek tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atmıştı. Atiker Konyaspor maçıyla çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu ve kurmayları futbolcularıyla özel olarak ilgileniyor. Hollandalı çalıştırıcı ve teknik heyetten bu doğrultuda Elif Elmas'a da uyarı geldi.

Genç yıldız Elif Elmas’a rakip takıma mecbur kalmadıkça faul yapıp duran top kazandırmanın doğru olmadığını belirten Fenerbahçe’nin kurmayları özellikle kaleye dönük olmayan ve risk içermeyen bölgelerde Elif’ten kolay faul yapmaktan kaçınmasını istediler.

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