Fenerbahçe'de neler yaşanıyor?

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'de hedef tahtasında Phillip Cocu var ancak Samandıra'dan sızan bilgiler, sahadaki kopuk görüntünün, isyandan uzak halin, kavga etmeyen takımın altında yatan sebeplerin farklı şeylerde olduğunu ortaya koyuyor.
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Fenerbahçe'de Phillip Cocu eleştirilerin merkezinde, hedef tahtasındaki isim. Fakat Samandıra'dan sızan bilgiler, sahadaki kopuk görüntünün, isyandan uzak halin, kavga etmeyen takımın altında yatan sebeplerin farklı şeylerde olduğunu ortaya koyuyor.
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İşte Samandıra'da keyfi kaçıran birlik ortamının oluşmasına engel olan, Fenerbahçe'yi bir takım yapmaktan alıkoyan gelişmeler:
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1 - Transfer döneminin sonlarına doğru Dirar ve Soldado için gelen teklifler Fenerbahçe tarafından kabul edildi. Kulüp için bu anlaşmalar karlı görünse de futbolcular ayrılmak istemedi. Sezon başında forma şansı bulan hatta 11'de bile başlayan bu futbolcular yaşanan olayların ardından ilk 18'e dahi alınmamaya başladı. Bu iki oyuncu ciddi şekilde bunalım yaşarken bu durumu gören diğer takım arkadaşları da futbolculara gösterilen bu tavırdan rahatsız oldular. Her ne kadar profesyonel bir iş yapılıyor olsa da tamamen ticari bir bakış açısıyla ortaya konulan bu tavır, takımın ciddi bir kesimini rahatsız etti.
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2 - Samandıra'da anahtarın tamamen Damien Comolli'ye teslim edilmesinin ardından doğal bir değişim süreci başladı. Fakat bu değişim süreci esnasında göreve gelen bazı isimlerin ortaya koyduğu tavır, personelinden futbolcusuna herkesi rahatsız etti. Bu değişimle birlikte Comolli'nin dışında göreve gelen bazı yeni isimlerin "Ben ne dersem o olacak", "Sen buna karışamazsın", "Burada benim sözüm dinlenecek" minvalindeki üslupları, Samandıra'da huzursuzluk yarattı. Ayrıca bu kişilerin yaptıkları görev açısından teknik boyutta oldukça yetersiz olduklarının düşünülmeye başlanması ve bunun olmasına rağmen tepeden inme bir bakış açısıyla karşılaşılması keyifleri iyiden iyiye kaçırdı.
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3 - Samandıra personeline karşı alınan bazı kararlar da tüm Samandıra'da üzüntüyle karşılandı. Kulüp içerisindeki görevlendirmelerde yapılan değişimlerden bazıları tüm Samandıra'da ortamın tadını bozdu. Üstelik bu durumun üç beş kişiyle sınırlı olmayacağı ve neredeyse tüm Samandıra personelini kapsayacağı dedikodusu kulaktan kulağa yayıldı. Doğal olarak da tedirgin bekleyiş her geçen gün artıyor.
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4 - Fenerbahçe, Comolli'yle birlikte Samandıra'da yeni bir döneme başlarken doğal olarak geçmişten gelen alışkanlıklar, gelenekler, kulüp hafızası bir değişim sürecine girdi. Bu süreç belki uzun vadede iyi sonuçlar getirebilir belki kötü sonuçlar doğurabilir fakat bu değişim süreci ve tamamen farklı bir anlayışa, sisteme, yapıya geçilmesi şu anda oldukça sancılı bir durum yarattı ve Samandıra'nın aurası kötü sonuçlarla da birlikte tamamen negatife döndü.
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5 - Cocu her ne kadar sezona büyük bir heyecanla girse de transfer döneminde yaşanan gelişmeler moralini oldukça bozdu. İlk defa 10. maçında sahaya aynı 11 ile çıkabilen Cocu özellikle bazı transferlerden dolayı hiç memnun değil. Bu duruma rağmen her ne kadar yansıtmadan işini yapmaya çalışsa da transfer dönemi sonrası takımın mental açıdan ciddi bir kopukluk yaşaması, Cocu’nun motivasyonunu oldukça etkiledi.
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İşte tüm bu yaşananlar, oyuncuların uyum sürecinin uzamasına neden oldu, futbolcuların takım olmasını engelledi, kötü sonuçlar da eklenince Samandıra'da ortamı negatife çevirdi.
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