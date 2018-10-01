Fenerbahçe'de neler yaşanıyor?

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1 - Transfer döneminin sonlarına doğru Dirar ve Soldado için gelen teklifler Fenerbahçe tarafından kabul edildi. Kulüp için bu anlaşmalar karlı görünse de futbolcular ayrılmak istemedi. Sezon başında forma şansı bulan hatta 11'de bile başlayan bu futbolcular yaşanan olayların ardından ilk 18'e dahi alınmamaya başladı. Bu iki oyuncu ciddi şekilde bunalım yaşarken bu durumu gören diğer takım arkadaşları da futbolculara gösterilen bu tavırdan rahatsız oldular. Her ne kadar profesyonel bir iş yapılıyor olsa da tamamen ticari bir bakış açısıyla ortaya konulan bu tavır, takımın ciddi bir kesimini rahatsız etti.