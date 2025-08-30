Fenerbahçe'de Semedo şoku!
Fenerbahçe, Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu. Portekizli sağ bekin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo'nun kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Semedo'nun Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
2-3 HAFTA YOK
Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek olan Semedo'nun tedavi sürecinin yaklaşık 2-3 haftayı bulacağı öğrenildi.