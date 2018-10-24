Fenerbahçe'de Ozan Tufan gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve çalışmalarını U21 takımıyla sürdüren Ozan Tufan'ın sezon başında iki Alman kulübü tarafından istendiği ortaya çıktı! Ozan'ın da gitmek için fedakarlık yaptığı kaydedilirken bu transferlerin yatma sebebi de öğrenildi! Fenerbahçe bu teklifleri geri çevirince hem kulüp ciddi bir mali yükten kurtulma şansını kaçırdı, hem de Ozan Avrupa’ya açılamadı