Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için iki Alman kulübünün sezon başında ciddi teklifler sunduğu ortaya çıktı.
Genç yıldızı ücretinin yarısını karşılamak şartıyla kiralamak isteyen kulüpler yönetimin kapısını çaldı.
Milliyet'te yer alan habere göre Ozan da parasının geri kalanında fedakârlık yapacağını bildirmesine rağmen sportif direktör Damien Comolli bu transfere onay vermedi.
Genç oyuncudan bonservis parası alabileceğini belirterek kiralama formülüne karşı çıkan Fransız spor adamının bu hamlesi yüzünden hem kulüp ciddi bir mali yükten kurtulma şansını kaçırdı, hem de Ozan Tufan Avrupa’ya açılamadı.
Ligin ilk yarısını Dereağzı Tesisleri’nde geçirmek zorunda kalan Ozan sabırsızlıkla devre arası transfer dönemini bekliyor.
Af kararı çıkmaması durumunda artık oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen genç oyuncu, bu çerçevede ciddi şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Özel antrenör eşliğinde çalışmalarını yapan Ozan’ın en önemli sıkıntısının maç eksikliği olduğu belirtildi.
ÖNEMLİ DETAYLAR
Bu arada Fenerbahçe’nin sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduğu 28 kişilik oyuncu listesinde dikkat çeken bazı detaylar söz konusu...
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci’yi sakatlığına rağmen transfer eden ve kadroya dahil eden sarı-lacivertliler iyileşmediği için bu futbolcudan şu ana kadar bir katkı alamadı.
Hala takıma dönemeyen ve tedavisi süren Tolga’nın iyileşmesi durumunda bile ligin ikinci yarısında bu kez de maç eksiği sebebiyle katkı vermesi zor olacak...
Kadro dışıların yanısıra Mehmet Topal, Mehmet Ekici gibi isimlerin sakatlığı sebebiyle orta sahada alternatifi azalan sarı-lacivertliler bu bölgede sıkıntı çekebilir.
Olası bir orta saha sakatlığı yaşanırsa oynatacak oyuncu konusunda teknik heyet adeta köşeye sıkışacak.
Ozan Tufan kadro dışı olsa da ismi listeye yazılsaydı ihtiyaç halinde forma giyebilecekti. Fenerbahçe böylelikle bu şansı da kaçırdı.
98 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ
Ozan Tufan, 2015-16 sezonu başında geldiği Fenerbahçe’de bu zamana kadar 98 resmi maçta şans buldu.
Sarı-lacivertli takımda 4. sezonunu geçiren Ozan, bu sezon kadro dışı kalmadan önce sadece Benfica’ya karşı 1-0 kaybedilen mücadelede yedek soyundu, hiç forma giymedi. Ozan 98 maçta 9 gol attı 8 asist yaptı.
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