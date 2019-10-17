Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

İdmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı kaydedildi. Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile süren antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar'ın tedavilerine devam edildi. Kasığında ağrı bulunan Alman futbolcu Max Kruse ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Milli takımlarından dönen Zanka, Ferdi ve Isla da takımla antrenmanda yer aldı.

Grip olan kaleci Altay bugünkü antrenmana katılırken, grip olan Harun ise antrenmanda yer almadı.