Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

Fenerbahçe'den daha önce Elif Elmas ile Kim Min-Jae'yi transfer eden Napoli, 2 genç yıldız için de devreye girdi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmesi...

ABONE OL
  • Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

    Fenerbahçe'den daha önce Elif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden ve bu iki transfer için toplam 34.25 milyon euro ödeme yapan Napoli, iki transfer için daha kapıyı çalmaya hazırlanıyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

    Fenerbahçe'den aldığı oyuncuların performansından memnun olan Napoli, hem Ferdi Kadıoğlu'nun hem Arda Güler'i yakından takip ediyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli, bu yaz Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etme konusunda çok ciddi. 
  • Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

    Sağ bek, sol bek, orta saha, sağ açık, sol açık olarak oynayabilen Ferdi'nin tam bir joker olarak düşünüldüğü ve önümüzdeki sezonun planları arasında yer verildiği aktarıldı.
  • Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

    Napoli'nin Arda Güler'i ise gelecek planları arasında yer verdiği, bu yaz başka bir takımın talip olması durumunda devreye girileceği, aksi takdirde Fenerbahçe'deki gelişiminin takip edileceği ifade edildi.
  • Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yazında 1.4 milyon euro'ya NEC Nijmegen'den transfer etmişti. 
  • Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

    Türk Milli Takımı'nı da seçen Ferdi'nin Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

    Arda Güler ise 14 yaşında Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu. 
  • Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

    17 yaşındaki yetenek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maçta 305 dakika süre alıp 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
  • Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

    PEDRO'YA BİR TALİP DAHA

    İtalya’da Joao Pedro sesleri yükseliyor. 
  • Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

    Torino’nun ısrarla istediği forvet için Sampdoria da devredeydi. Bunlara son olarak Cremonese de eklendi. 
  • Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler...

    3 kulübün de yıldız isim için nabız yoklayacağı ifade edildi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.