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Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Miguel Crespo'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

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  • Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

    Fenerbahçe'nin geçen sezon Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, ortaya koyduğu performansla agöz doldurmaya devam ediyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

    26 yaşındaki orta saha, hem hücum hem de savunma katkısıyla sarı-lacivertli takımın değişmez ismi haline geldi. 
  • Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

    Portekizli futbolcu, sergilediği bu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. 
  • Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

    Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Crespo'yu yakın takibe alırken, bunlardan birisi olan Sevilla ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
  • Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

    İspanya'da yayın yapan Fichajes.net'e göre; La Liga ekibi Isco'dan boşalan orta saha kontenjanını Miguel Crespo ile doldurmak istiyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

    Habere göre Sevilla'nın hedefinde 3 futbolcu var. Bunlar; Gerson, Miguel Crespo ve Azzedine Ounahi...
  • Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

    Endülüs ekibinin ilk hedefi Gerson olsa da transferin zor ve karmaşık olduğu ifade edildi.
  • Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

    Bu nedenle Crespo'nun orta sahaya yapılabilecek en doğru transfer olarak görüldüğü vurgulandı.
  • Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

    Haberde Crespo için 10-12 milyon Euro arasında bir bedelin gözden çıkarılması gerektiği belirtildi.
  • Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

    Ancak Fenerbahçe'nin orta sahadaki başarılı ismi kolay kolay bırakmayacağının da altı çizildi.
  • Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

    Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 resmi maçta görev yapan Crespo, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
  • Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

    Sarı-lacivertliler, 2021 yılında Portekiz ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı yıldız oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis ücreti ödemişti. 
  • Fenerbahçe'de son dakika! Miguel Crespo, Isco'nun yerine aday

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