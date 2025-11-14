Fenerbahçe'de Tahir Karapınar ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Kulübü, bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı görevinde bulunan Tahir Karapınar ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yetiştirici kimliği ile birlikte Fenerbahçe'mizin ve ülkemizin değerlerine bağlı nesillerin gelişimi konusunda hizmet eden, kulübümüzün bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı Tahir Karapınar'a sevgi ve teşekkürlerimizle veda ediyoruz. Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne yapmış olduğu sayısız katkı, hizmet ve çalışmalardan ötürü Tahir Karapınar'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında daima başarı ve mutluluk dileriz." denildi.