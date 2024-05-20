Fenerbahçe'den derbi sonrası bir gönderme daha! - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'den derbi sonrası bir gönderme daha! - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'den derbi sonrası bir gönderme daha! Fenerbahçe, derbide Lucas Torreira ve Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonu paylaştı. Sarı-lacivertliler bu paylaşımına, "Mükemmel bir atlayış" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 20.05.2024 - 12:39 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:39 facebook

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