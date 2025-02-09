Fenerbahçe'den Galatasaray'a yabancı hakem çağrısı!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 2-0 kazandıkları Alanyaspor maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 25. haftadaki Galatasaray derbisinde yabancı hakem istediklerini belirten Ilıcalı, transfer çalışmaları ve ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konulurken, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na da flaş bir tepkide bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Çok mutluyuz, çok çok mutluyuz. Çok önemli bir deplasmandı. Takımımız maça iyi başladı, kontrollü oynadı ve 3 puanı aldı. Futbolcularımızı, hocamızı gönülden tebrik ediyorum. Bir parantez açıyorum, Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı taraftarı. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü çocukluğumdan beri yaşadım. Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. 1. dakikadan itibaren hiç susmadılar, aklım hayalim almadı. Bazen bir durursun, nefeslenirsin ama onların sesini hep duyduk. İyi ki Fenerbahçeliyiz."

"Derbiye yabancı hakem çalışması var mı TFF'nin?" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı, "TFF tarafını bilmiyorum ama rakibimiz yabancı hakeme karşı pozitif. biz de pozitifiz. Dünyanın en iyi hakemlerinden biri getirilebilir. TFF bu güce sahip. Madem Galatasaray'ın ve bizim görüşlerimiz bu yönde. İki takım beraber TFF'den istekte bulunalım."

"Derbide mutlaka yabancı hakem olsun diye temenni ediyoruz. Takdir TFF'nindir. Fenerbahçe'yi temsilen Galatasaray'a sesleniyorum, yabancı hakem açıklamalarını takip ettik. Onlar da başvursun, biz de başvuralım ve bu derbi dünyanın en ünlü en iyi hakemleri tarafından yönetilsin."

Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu'nun "Ben ceza alıyorum, Acun neden ceza almıyor?" sözleriyle ilgili de konuşan Acun Ilıcalı "Benim açıklamalarıma dikkat ederseniz, 1.5 aydır suçlamalara cevap veriyorum. Ondan sonra deniyor ki, Galatasaray ile ilgili konuşuluyor. Bir kere dün yaşanan bir olay oldu. Şahsımla ilgili bir olay oldu. Cevap hakkımı kullanıyorum. Nedense hep saha dışına çekilmeye çalışılıyoruz." dedi.

"CEZA ALMIŞIZ, ALMIYOR DİYE İDDİADA BULUNUYOR"

Sözlerine devam eden Ilıcalı, "Sayın İbrahim Hatipoğlu bir açıklama yaptı, Acun ceza almıyor ben niye alıyorum diye. Olabilir, alıştığımız şeyler. Bu iddia da maalesef yanlış, ben zaten ceza aldım. Acun'a ayrıcalık yapılıyor diyorlar, yanlış. Ceza almışız, ceza almıyor diye iddiada bulunuyor. Üzücü tarafı, Sayın İbrahim Hatipoğlu 'Acun ile ilgili bir şey demedim' dedi. Sevgili Sezgin Gelmez'i aradım ben de 'Ne oldu?' dedim, başka bir konuyu sordum, transferi sordum, 'Transferi bırak, Acun niye ceza almıyor, bir şey yazacaksan bundan bahset' dedi. 'Aksi bir iddia olursa mesleği bırakmaya hazırım' dedi. Sayın Hatipoğlu, benle yazışmalarını yalanladı, telefonumda duruyor. Sezgin'i de yalanlıyor. Sezgin'e sordum 'İbrahim Bey yalan mı söylüyor?' dedim, 'Evet yalan söylüyor' dedi." açıklamasını yaptı.

"SUÇLANMAYI YAKIŞTIRAMADIM"

Acun Ilıcalı ayrıca "Bir yandan açıklama yapmayalım diyoruz, şahsıma yönelik bir iddia. Maç da yoktu, maçsız bir açıklama. Bizim bütün açıklamalarımız son dönemde, hep karşı tarafın iddialarına cevap. İnkar etmeyi, yalancılıkla suçlanmayı yakıştıramadım." dedi.