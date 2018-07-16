DİRAR YOLCU
Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Nabil Dirar, Sarı-Lacivertli takımdan kopmak üzere. Sarı-Lacivertli takımda ortaya koyduğu futbolla taraftarların tepkisine neden olan Nabil Dirar'a Suudi Arabistan ve Katar takımlarının yakın ilgisi olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe Yönetimi'nin de gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Bilindiği gibi Kanarya, transfer yapabilmek için elinden oyuncu çıkarmak zorunda. Fenerbahçe, Dirar'ı geçen yıl Monaco'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. (Takvim)
BAS DOST'TAN KÖTÜ HABER
Haftalarca Fenerbahçe'ye geleceği konuşulan Bas Dost'un Sporting Lizbon'da kalmaya ikna olduğu iddia edildi. Hollandalı forvetin, yapılacak başkanlık seçimini beklediği, sadece eski başkan De Carvalho'nun seçilmesi durumunda ayrılacağını bildirdiği belirtildi. (Fotomaç)
MITROVIC'LE GÖRÜŞME
F.Bahçe golcü transferi için harekete geçti... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyen Aleksandar Mitrovic'i renklerine katmak istiyor. Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin İngiliz ekibiyle temasa geçtiği ve Mitrovic'in transferi için görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Sarı Kanarya, 23 yaşındaki Sırp forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Ada'ya giderek transfer için Newcastle United ile masaya oturması bekleniyor. Geçen sezon Fulham'da kiralık oynayan Mitrovic 27 maçta 14 gole imza atarken 1 de asist yaptı. Fulham'da 1854 dakika görev alan Sırp golcü, 27 karşılaşmanın 19'una ilk 11'de başladı. (Takvim)
BOLASIE İÇİN GERİ SAYIM!
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Yannick Bolasie'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports muhabiri Dharmesh Sheth, Everton'da gözden düşen Demokratik Kongo'lu sol açık için ayrılığın kesinleştiğini duyururken, "Fenerbahçe onunla ciddi şekilde ilgileniyor" iddiasında bulundu.
Kanarya'nın Bolasie'yle el sıkıştığı Ada basınında haberlere konu olmuştu. Kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki yıldızı kiralamak istediği vurgulandı. Geçen sezon 16 lig maçında forma giyip 1 gol atan Bolasie, 2016-17 sezonunun ortasında diz bağlarını koparmış, sahalara ancak 1 yıl sonra dönebilmişti. (Fotomaç)
MINA'YA TALİP ÇOK
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferdeki gözdelerinden Yerry Mina, İngilizlerin yakın markajına girdi. Everton, West Ham ve Leicester, Dünya Kupası'nda yıldızını yeniden parlatan Kolombiyalı stoperi transfer edebilmek için Barcelona'nın kapısında. Everton bir adım önde.
CIFUENTE İÇİN İSYAN
Fenerbahçe'nin, Şili Ligi ekiplerinden UD Catolica'da oynayan Jhon Cifuente'yi transfer etmek istediğine yönelik haberler, Santos taraftarlarını ayaklandırdı. Brezilya ekibinin taraftarları, 20 maçta 22 gol atan Ekvadorlu forvetin transferinin bir an önce bitirilmesi için kampanya başlattı. (Fotomaç)
İLLE DE PACO ALCACER
Forvet için ilk transferin, Vincent Janssen olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollandalı futbolcu yeniden kiralanacak ama yönetim, forvete bir takviye daha yapacak. Adayların başında Paco Alcacer geliyor.
İspanyol basınına göre Paco; Andre Gomes, Digne ve Vermaelen ile birlikte gözden çıkartılan oyuncular arasında yer alıyor. Barcelona, 24 yaşındaki forvete gelecek teklifleri bekliyor. Fenerbahçe, Paco’yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Damien Comolli, oyuncuyla görüşerek ikna etmeye çalışacak. Golcü futbolcu teklife ‘evet’ derse, devreye Ali Koç girecek. Başkan Koç, Barcelona Başkanı Bartmeou ile kurduğu yakın ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmek için düğmeye basacak.
Paco Alcacer, geçtiğimiz sezon forma giydiği 23 maçta 7 gol atıp, 4 asist yaptı. 2013-16 yılları arasında Valencia’da çıkış yapan başarılı oyuncu, 13 kez giydiği İspanya Milli Takım forması altında da 6 kez gol sevinci yaşadı. (Fotomaç)
ZOUMA GİRİŞİMİ
Neto’nun ayrılması sonrası Fenerbahçe’de stoper olarak Martin Skrtel ve Roman Neustadter’in yanı sıra altyapıdan yetişen Yiğithan Güveli kaldı. Phillip Cocu, savunmanın ortasına mutlaka takviye yapılmasını talep etti. Comolli, Hollandalı teknik adamın istediği özellikler doğrultusunda adayları belirledi. Listenin ilk sırasında Chelsea’nin Fransız oyuncusu Kurt Zouma bulunuyor.
1.90 m.’lik boyuyla hava toplarında etkili olan Zouma, yüksek fizik gücü ve atletik yapısıyla da dikkat çekiyor. 23 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezonu Stoke’ta kiralık olarak geçirmişti. Chelsea, Fransız savunmacıyı yeniden kiralık olarak gönderecek.
Zouma’nın birçok talibi bulunuyor. İngiltere’de güçlü ilişkilere sahip olan Damien Comolli, bu sayede Fenerbahçe’yi Zouma konusunda bir adım öne geçirmeyi umuyor. Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Stoke’ta 34 resmi maçta forma giydi. 23 yaşındaki oyuncu takımın en iyilerinden biri olsa da Stoke’un ligden düşmesini önleyemedi. (Fanatik)
GIULIANO İÇİN KARAR VERİLDİ
Fenerbahçe'de geçen sezonun parıldayan oyuncularından Giuliano, takımda kalıyor. Brezilyalı oyuncu için ülkesinden ve Avrupa’dan önemli teklifler var. Flamengo’nun ise ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Ancak Giuliano’nun gidişi, yeni sezona hazırlanan takımın taşlarını yerinden oynatabilir. Kocaman’ın prensi olan Giuliano’ya, Cocu tarafından daha önemli görevler verilecek.
Giuliano, geçen sezon 30 karşılaşmada 14 gol atıp, 5 de asist yaptı. Bazı karşılaşmalarda takımı tek başına sırtlamıştı. Kazanma alışkanlığının edinilmesinde mimar oldu. Mukavelesi 2021’de sona erecek oyuncunun bu sene daha büyük patlaması bekleniyor. Oynattığı hücum futboluyla tanınan Phillip Cocu, bu sene ondan daha çok gol atmasını bekliyor. (Akşam)
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