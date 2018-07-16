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GIULIANO İÇİN KARAR VERİLDİ

Fenerbahçe'de geçen sezonun parıldayan oyuncularından Giuliano, takımda kalıyor. Brezilyalı oyuncu için ülkesinden ve Avrupa’dan önemli teklifler var. Flamengo’nun ise ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Ancak Giuliano’nun gidişi, yeni sezona hazırlanan takımın taşlarını yerinden oynatabilir. Kocaman’ın prensi olan Giuliano’ya, Cocu tarafından daha önemli görevler verilecek.