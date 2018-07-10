Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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BONSERVİS HAKLARI 3 KULÜPTE



Guedes, Palmeiras'ın oyuncusu ama bonservis haklarının sadece yüzde 25'i bu kulüpte. Yüzde 75 hakkı ise yetiştiği kulüp olan Criciuma'da. Atletico MG de satış olması halinde rakamın yüzde 10'unu almak hakkına sahip. Porto, Benfica ve Shakhtar da Guedes'in peşinde.