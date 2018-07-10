Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe’de forvet krizi, Roberto Soldado’nun elindeki kırıkla iyice büyüdü. Takımda sağlıklı bir golcünün olmaması nedeniyle Damien Comolli, transferde önceliği bu bölgeye verdi.
Birçok isim ile temas kuran Fransız futbol adamının gündemine aldığı son isim, vatandaşı Kevin Gameiro oldu. Comolli ile 31 yaşındaki forvet arasında görüşmelerin başladığı kaydedildi.
COMOLLİ GİDEBİLİR
Atletico Madrid’in transfer çalışmaları, Fenerbahçe’nin yıldız futbolcuyu kiralama ihtimalini artırdı. İspanyol devi, Milan’ın golcüsü Nikola Kalinic’i imza attırma aşamasına getirdi.
Hırvat forvetin transferinin bitmesi halinde, Fenerbahçe’nin Gameiro’yu kadrosuna katma şansı daha da yükselecek. Comolli’nin kısa sürede İspanya’ya giderek işi bitirmesi bekleniyor.
VİETTO DA LİSTEDE
Sarı-Lacivertliler, Atletico’nun bir diğer golcüsü Luciano Vietto’yu da gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonu Valencia’da kiralık olarak geçiren Arjantinli oyuncu, kulübüne geri döndü.
Eğer Atletico ile Gameiro konusunda anlaşma sağlanamazsa, Comolli, 24 yaşındaki Vietto için pazarlıklara başlayabilir. (Fanatik)
COCU'NUN ÖZEL İSTEĞİ
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Atletico MG'de kiralık oynayan, bonservisi ise Palmeiras'ta olan Roger Guedes'le anlaştığını duyurmuştu. Transfere Alex de Souza'nın aracılık yaptığı, kulüpler bazındaki görüşmelerin ise sürdüğü ifade edilmişti.
21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, uzun zamandır Phillip Cocu'nun takibindeki bir isim. Sarı-lacivertli hocanın, Guedes'i Lozano'nun ayrılma ihtimaline karşı PSV'ye aldırmaya çalıştığı belirlenirken, raporuna ise onun hakkında şöyle yazmıştı:
"Hızlı, seri ve topla koordinasyonu çok iyi. Toplu-topsuz dikine koşularda zamanlaması mükemmel. İkili mücadelelerde sert. Geniş alanda tutulması zor. Oyun zekası üst seviyede."
BONSERVİS HAKLARI 3 KULÜPTE
Guedes, Palmeiras'ın oyuncusu ama bonservis haklarının sadece yüzde 25'i bu kulüpte. Yüzde 75 hakkı ise yetiştiği kulüp olan Criciuma'da. Atletico MG de satış olması halinde rakamın yüzde 10'unu almak hakkına sahip. Porto, Benfica ve Shakhtar da Guedes'in peşinde.
BREMER'DE RAKİPSİZ
Fenerbahçe'nin Atletico MG'den stoper Bremer'e de talip olduğu ileri sürülmüş, bu transferde rakibinin ise Torino olduğu bildirilmişti. Torino'nun 6 milyon euro'yu Bremer'e vermek yerine Santos'tan Verissimo'yu almak için hamle yaptığı iddia edildi. İddialar doğruysa Fenerbahçe, Bremer konusunda yalnız kalabilir, pazarlık şansı artabilir. (Fotomaç)
BAS DOST OLMASZA...
Her konuda anlaşılan Jack Wilshere'in West Ham'ı tercih etmesiyle planları alt üst olan Fenerbahçe aynı sorunu Bas Dost konusunda yaşamak istemiyor. Hollandalı forvetle el sıkışan fakat bonservisle ilgili UEFA'yı bekleyen Sarı-Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi. Yönetim, Bas Dost'un alternatifini belirledi.
COCU İLE SÜREKLİ BİRLİKTELER
Teknik direktör Phillip Cocu ile sürekli toplantılar yapan sportif direktör Comolli'nin Islam Slimani isminin üzerinde durduğu öğrenildi. Comolli'nin hemen Cezayirli yıldız için harekete geçtiği belirlendi.
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Bonservisi Leicester City'de bulunan 30 yaşındaki Slimani geçen sezonun 2. yarısını Newcastle'da kiralık geçirdi. Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu kiralamak için Leicester'a resmi teklifte bulunacak.
BÜYÜK BİR ŞOK OLMAYACAK!
ANCAK Fenerbahçe'nin ilk tercihi halen Bas Dost... Eğer Hollandalı forvette de Wilshere benzeri bir sıkıntı yaşanırsa bu kez büyük bir şok olmayacak. Yönetim hemen Islam Slimani'yi kadrosuna katacak.
MÜJDELİ HABER
Wılshere şoku sonrasında 8 numara transferinde ilk hedef olan Liverpool'lu Wijnaldum'dan önemli açıklamalar geldi. Keita ve Fabinho'nun gelmesiyle forma giyme şansı azalan Hollandalı futbolcu, "27 yaşındayım ve sürekli oynamak istiyorum. Kariyerimde yeni bir sayfa açabilirim" ifadelerini kullandı.
PHILLP COCU'NUN İLK TAKVİYESİ BORIS RAPAIC OLDU
Yeni dönemde altyapıyı daha etkin bir şekilde kullanma parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe Yönetimi ilk takviyesini de 21 yaş altı takımından yaptı. Hırvat oyuncu, sarı lacivertlilerin antrenmanlarında yer almak için Phillip Cocu'dan davet aldı.
Fenerbahçe alt yapısında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Rapaic'in İtalya'dan gelen teklifleri de geri çevirdiği öğrenildi. Forvet arayışları içerisinde olan sarı lacivertlilerin Boris Rapaic'i sezon içerisinde değerlendirmek istediği ifade edildi. (beIN Sports)
JANSSEN HAZIR KITA
Fenerbahçe’ye bir kez daha kiralanması gündeme olan Vincent Janssen, geri dönmeye dünden razı. Hollandalı forvetin Tottenham’da şans bulması zor görünüyor.
Bu nedenle yeniden başka bir takıma gitmek isteyen Janssen’in ilk tercihi, mutlu olduğu Sarı-Lacivertliler’de 1 sezon daha forma giymek. 24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın etkisiyle beklentilerin uzağında kalmıştı. Janssen, vatandaşı Cocu yönetiminde bu kez çok daha başarılı olacağına emin.
BAS DOST MÜJDESİ
Bas Dost'un Fenerbahçe'ye transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Portekiz'in saygın gazetelerinden O Jogo'nun haberinde; Bas Dost'un Sporting Lizbon ile yollarını ayıramadığı ve konunun hukuksal boyutunun UEFA'da henüz çözülemediği belirtildi.
Temsilcileri aracılığıyla Sporting'ten uygun bir bonservis bedeli belirlemesini isteyen Bas Dost'un, rakamı 6-7 milyon euro civarına kadar indirdiği ifade edildi.
HAFTAYA ÇÖZÜLÜR
Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı yazılan 29 yaşındaki santrforun, rakamı daha da aşağı indirmek için uğraştığı, önümüzdeki hafta içinde bu konunun çözüme ulaşmasının beklendiği vurgusu yapıldı.
Bas Dost, idmanı basan taraftarların saldırısına uğrayınca, "can güvenliğinin olmadığı" gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Sporting Lizbon'un, yaşanan ihtilafa rağmen Hollandalı forvetle yeni sezonda da devam etmek istediği de vurgulanıyor.
BUNLAR DEDİKODU
Bas Dost'ta tüm bu gelişmeler yaşanırken, Hollandalı forvetin menajeri Günther Neuhaus'tan ilginç bir açıklama geldi. Neuhaus, "Bas Dost için şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi, hatta kimseyle de konuşmadım. Çıkan haberler dedikodu" ifadelerini kullandı.
BOLASİE OPERASYONU
Jack Wilshere'i West Ham'a kaptıran sarı-lacivertliler, Everton'ın kanat oyuncusu Yannick Bolasie'yi kadrosuna katmak istiyor. Sky Sports, Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldızı kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı.
Sakatlıklar nedeniyle geçen sezon fazla forma şansı bulamayan Bolaise, 18 maçta 1 gol attı. Esas pozisyonu sol kanat olan yıldız futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.
Yıldız oyuncunun birlikte forma giydiği milli yıldız Cenk Tosun'dan Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı ve Cenk'in de İstanbul'u ve Fenerbahçe hakkında iyi şeyler söylediği belirtildi. (Sabah)
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