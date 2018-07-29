Fenerbahçe'den transfer haberleri

BİR BOMBA DAHA!
Ayew'i kiralayarak hücum hattını güçlendiren Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi daha... Sarı-lacivertliler, Juventus'un 23 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu Marko Pjaca için İtalyan ekibine 2 yıllık kiralama teklifi yaptı. Çizme'de çıkan haberlere göre, Kanarya yakında bu transferi açıklayabilir. Ancak Pjaca'nın F.Bahçeli olmasının önünde önemli bir engel var. Juventus, Bonucci'yi Milan'dan geri almak istiyor ve Pjaca'nın adı Medhi Benatia ile birlikte takasta geçiyor. Juve bu yüzden sarı-lacivertlilerin teklifini beklemeye aldı. İki kanatta da oynayabilen Pjaca, santrfor olarak da görev yapıyor.
Juve, 2016'da 23 milyon euro'ya Dinamo Zagrep'ten transfer ettiği Pjaca'dan verim alamadı. Serie A devinde sadece 20 maça çıkıp 1 gol atabilen Hırvat milli hücumcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık geçirdiği Schalke 04'de 9 maçta 2 gol-1 asistle oynadı.
(Fotomaç)
FENERBAHÇE, SLIMANI'Yİ BEKLİYOR
Fenerbahçe forvet transferinde yoğun bir çaba içerisinde.
Yeni santrforunu Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına yetiştirmek isteyen Kanarya, zamana karşı yarışıyor.
Islam Slimani için Leicester City'ye kiralama teklifi yapan yönetim, İngilizler'e pazartesi akşamına kadar süre verdi.
TOP ARTIK LEICESTER CITY'DE
İngiliz kulübü F.Bahçe'nin şartlarını kabul edip Slimani için kiralama iznini verirse forvet transferi kapanacak. Aksi halde listelerin verileceği 2 Ağustos tarihine kadar Janssen transferine zaman harcanacak.
KÖTÜ GEÇEN SEZONA RAĞMEN...
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan ve 16 maçta 1 gol atabilen 30 yaşındaki Slimani'nin, tüm bunlara karşın Avrupa'nın önemli santrforları arasında ismi geçiyor.
30 yaşında ve 1.88 boyundaki İslam Slimani'nin Fenerbahçe gelmeye sıcak baktığı, ancak Leicester'ın ağırdan aldığı belirtiliyor...
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği İslam Slimani, geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
Fenerbahçe'deki gelişmeleri en yakından takip eden isim ise Janssen. Hollandalı futbolcu, yeniden çubuklu formayı giymek istediğini açıkça beyan ediyor. Ancak öncelik Slimani'de.
(Takvim)
COCU, OZAN TUFAN'IN BİLETİNİ KESTİ
Altınordu ile önceki gün yapılan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan Ozan Tufan'ın performansı tatmin etmedi. Geçen sezon kadro dışı kaldıktan sonra teknik direktör Cocu'nun bir şans daha verdiği 23 yaşındaki oyuncunun, sahada kaldığı 81 dakikada futbolunun beğenilme diği öğrenildi. Ozan'ın bu haliyle kadroda kalmasının zor olduğu ve menajeriyle temasa geçilerek oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verileceği ifade ediliyor.
(Fotomaç)
STOPER TAARRUZU
Orta saha ve kaleyi genç oyuncuları takviye eden sarı-lacivertliler, forvet hattına da Ayew'i getirmişti. ESPN'in haberine göre; teknik direktör Phillip Cocu'nun isteği doğrultusunda kaliteli bir stoper arayan F.Bahçe, bonservisi elinde bulunan Diego Reyes ile yakından ilgileniyor. 1 Temmuz 2018 itibarıyla Porto ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Meksikalı stoper için F.Bahçe dışında İngiliz ekiplerinden West Ham ile Newcastle da ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için Fransız Bordeaux'un da girişimi olduğu kaydedildi.
STOKE'UN DÜŞMESİ FIRSAT
Fenerbahçe'nin listesinde bulunan diğer isimlerden Bruno Martins İndi'yle de Cocu aracılığıyla iletişime geçtiği iddia edildi. Hollandalı olan Cocu'nun vatandaşını 1 yıllığına takımında görmek istediğini ifade ettiği öne sürüldü. Premier Lig'den Championship'e düşen Stoke City'nin oyuncuyu kiralık olarak bırakacağı konuşuluyor. Öte yandan önceki gün gündeme gelen Anderlecht'in 1.92'lik Senegalli stoperi Kara Mbodj ile de bağlantılar koparılmadı. Sarı Kanarya'nın kısa zamanda bir bomba daha patlatması bekleniyor.
(Fotomaç)
WATFORD, JOSEF'TEN VAZGEÇMİYOR
Geçen sezon West Bromwich'in kapısından dönen Josef de Souza'ya, transfer dönemi açıldığından beri bir başka İngiliz ekibi Watford talip olmuştu. Hem teknik direktör Cocu'nun hem de sportif direktör Comolli'nin satmaya yanaşmadığı Brezilyalı yıldız için Watford'un yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2019'da sona erecek.
(Fotomaç)
ZOUMA'DA MUTLU SON YAKIN
Son olarak Premier Lig ekibi Newcastle United'ın teklifini "Zirveye oynayan bir takımda forma giymek istiyorum" diyerek geri çeviren Kurt Zouma'nın Chelsea yönetimine, "Fenerbahçe benim için uygun bir adres" ifadeseni kullandığı da gelen haberler arasında...
Kurt Zouma için Fenerbahçe 1.5 milyon Euro kiralama bedeli teklif ederken, Chelsea 3.5 milyon Euro istemişti. Ancak iki kulübün orta yolu bulmasının yüksek olasılık olduğu ifade ediliyor.
23 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezonu da Stoke City'de kiralık geçirmiş ve kırmızı-beyazlı ekibin formasıyla Premier League'de 34 maça çıkmıştı.
(Takvim)
FENERBAHÇE, REYES VE SLIMANI'NİN PEŞİNDE
Andre Ayew’i kadrosuna katarak kanat sorununu halleden Fenerbahçe, şimdi de stoper ve forvet transferlerinde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, özellikle teknik direktör Phillip Cocu’nun kadrosunda görmeyi çok istediği Porto’nın Meksikalı savunmacısı Diego Reyes ile Leicester City’nin Cezayirli yıldızı Islam Slimani için harekete geçti. Sportif direktör Damien Comolli önderliğinde maliyet araştırmasını sürdüren yönetim, iki oyuncu için de kiralama formülüne başvurmayı planlıyor.
Slimani ve Reyes transferlerini bir an önce bitirmeyi planlayan Fenerbahçe Yönetimi’nin hedefi; iki futbolcuya da 7 Ağustos’ta Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Sarı- Lacivertli formayı giydirmek. Eğer aksi bir durumun gerçekleşmesi halinde ise yönetim, en azından 14 Ağustos’ta yine Portekiz ekibiyle İstanbul’da gerçekleşecek rövanş maçında bu transferleri bitirmiş olmayı planlıyor.
(Fanatik)
GIULIANO İÇİN TRANSFER İDDİASI
Artur’u 31 milyon euro’ya Barcelona’ya, Bolanos’u ise 2.57 milyon euro’ya Meksika’ya satan Gremio’nun, Giuliano’yu geri istediği haberi gündeme geldi. Esportesi Interativo kanalında yer alan iddiada Brezilya’da transfer tahtasının Salı günü kapanacağı Gremio’nun, teknik direktör Renato Gaucho’nun isteğiyle F.Bahçe’ye teklif yaptığını duyurdu.
Zenit’e gitmeden önce Gremio da forma giyen Giuliano’nun da Brezilya Milli Takımı’na seçilebilmek için ülkesine dönmeye sıcak baktığını belirtti.
(Fotospor)
ASIL HEDEF JORDAN AYEW'Dİ
F.Bahçe tarafı Swansea kulübüyle forvet ihtiyaçlarını karşılamak için Jordan için temas kurdu. Gal takımı haftada 25 bin sterlin kazanan ve Championship için skala dışı olmayan Jordan’ı ellerinde tutma kararını ilettiler. Ama Andre için bir anlaşma yapılabileceği istenirse görüşme izni verebileceklerini ilettiler. Aslında Jordan’ı isteyen F.Bahçe bu görüşme sonrasında Andre’ye döndü.
(Fotospor)
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