Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (9 Ağustos 2018)
09.08.2018 - 10:36 | Güncelleme:
Premier Lig'de bu gece son bulacak transfer döneminde Fenerbahçe'nin istediği 3 isim takımlarında kalırsa, Sarı-Lacivertliler harekete geçecek. Forvete sürpriz aday. Sarı-Lacivertliler'in gözü ispanya'da. Detaylar haberimizde
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Fenerbahçe’nin listesindeki 3 oyuncunun kaderi belli oluyor. İngiltere’de transfer bu gece bitiyor. Eğer yıldızlar bugün takımlarında kalırsa, Sarı- Lacivertliler’in imza attırma şansı artacak.
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Janssen’in adı bazı Premier Lig takımlarıyla anılsa da bugün Ada’da transfer döneminin bitmesi, kozların Sarı-Lacivertliler’in eline geçmesini sağlayacak. Tottenham, pazarlıklarda ‘satın alma zorunluluğu’ maddesiyle Fenerbahçe’yi zorluyordu.
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Janssen, bir an önce Fenerbahçe’ye dönmek istiyor. Eğer son anda sürpriz bir teklif gelmezse, 23 yaşındaki forvet en kısa süre içerisinde yeniden Fenerbahçeli olacak.
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Cocu’nun çok istediği 26 yaşındaki savunmacı için şimdilik girişimde bulunan bir İngiliz takımı yok. Ancak transferin son gününde büyük sürprizler olabiliyor. Böyle bir gelişme yaşanmazsa, Comolli harekete geçecek.
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Fransız savunmacı Kurt Zouma için Everton, West Ham ve Newcastle devrede. En ciddi ilgilenen takım Everton’dı ancak onlar da Yarry Mina’yı bitirmek üzere.
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Yine de Kurt Zouma’ya İngiltere’den yeni talip çıkabilir. Güzel haber, Ada dışından Zouma’yla ilgilenen bir takım olmaması. (Fanatik)
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SLİMANİ VE GLİK OPERASYONU
Sarı-lacivertli yönetim transferde izleyeceği yolu Benfica ile oynanacak rövanş maçına göre belirleyecek. Eğer Fenerbahçe, Benfica'yı eleyip Devler Ligi'nde play-off turuna kalırsa yıldızlar için şartlar zorlanacak.
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Golcü olarak Leicester'lı Islam Slimani, stoper olarak da Monaco'lu Kamil Glik'in kiralanması için tüm şartlar zorlanacak. Portekiz ekibine elenilmesi halinde ise gelecek vadeden iki genç yabancı transfer edilecek. (Fotomaç)
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BOUNEDJAH İDDİASI
Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçı sonrası takıma acilen forvet takviyesi yapılmasını gerektiğini yönetime iletti.
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Cezayir merkezli spor sitesi DZ Football'ın haberine göre, sarı lacivertli ekipte forvet arayışındaki ilk hedef Katar'ın Al-Sadd takımında, Gabi ve Xavi gibi yıldızlarla birlikte top koşturan Cezayirli forvet Baghdad Bounedjah.
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Cezayirli golcünün, Marco Bielsa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United ve Mehmet Çelik ile Ferhat Çoğalan gibi oyuncuları kadrosuna katan Ligue 1 ekibi Lille OSC'nin de takibi altında olduğu iddia ediliyor.
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26 yaşındaki Baghdad Bounedjah, profesyonel kariyerine 2011 yılında Cezayir ekiplerinden RCG Oran'a attığı imza ile başladı.Tüm kariyerini K. Afrrika ve Asya takımlarında geçiren Cezayirli golcü, Gabi ve Xavi gibi yıldızlarla takım arkadaşlığı yapmasına rağmen formasını giydiği Al-Sadd'ın en büyük silahı olarak görülüyor.
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Al-Sadd forması ile geçtiğimiz sezon 8'i Asya Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 19 maça çıkan yıldız golcü, toplamda 25 gol atma başarısı göstererek tüm dikkatleri üzerine çekti.
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GAMEİRO HEYECANI
İspanya’da uzun süredir beklenen transfer gerçekleşiyor. Atletico Madrid, Milan’ın yıldızı Nikola Kalinic’i sağlık kontrolünden geçirdi.
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Transferin bugün açıklanması bekleniyor. Kalinic’in gelmesiyle birlikte Kevin Gameiro’nun ayrılığı da kesinleşti.
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Fransız yıldız, Fenerbahçe’nin en çok istediği forvetlerden biri. Gameiro’nun önceliği Valencia olsa da Damien Comolli, bu transfer için tüm imkanları seferber etmeye kararlı.
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