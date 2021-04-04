Fenerbahçe Denizlispor mücadelesi için artık heyecan dorukta. Ligde çıkışta olan iki takımın zorlu maçı öncesi geri sayım başladı. Peki büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Denizlispor maçı 5 Nisan Pazartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam

Denizlispor : Cenk, Muhammet, Oğuz, Leismann, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega.