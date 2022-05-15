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Haberler Futbol Süper Lig Fatih Karagümrükspor Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN - FB Karagümrük maçı saat kaçta?
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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son iç saha maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi kazandığı takdirde sezonu 2. tamamlamayı garantileyecek

Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN - FB Karagümrük maçı saat kaçta?

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
CEZALI: Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
SAKATLAR: Pelkas, Kim, Crespo, Arda Güler (Fenerbahçe)

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Tisserand, Ferdi, Nazım, Osayi, Zajc, Gustavo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

KARAGÜMRÜK: Viviano, Caner Erkin, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Biraschi, Bistrovic, Biglia, Emre Mor, Ahmed Musa, Borini, Pesic
TEKNİK DİREKTÖR: Volkan Demirel

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Ligde üst üste oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, bu süreçte 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan topladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan önünde 69 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertli ekip, maçı kazandığı takdirde sezonu 2. tamamlamayı garantileyecek.

RAKİP VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Kadıköy'e bu sefer sarı-lacivertli takımın rakibi olarak geldi. Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıktı.

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