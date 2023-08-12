Fenerbahçe Fred transferini açıkladı

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

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BONSERVİS BEDELİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler bu transfer için Manchester United ile 10 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaştı.