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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayacak Fenerbahçe'ye gruptan çıkması için galibiyet yetecek ancak liderlik için ihtimaller bir hayli karışık. Liderlik deplasmanda atılan gol sayılarına bile kalabilir. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 12:25 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:25
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak müsabakayı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı. Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi.

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        İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

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        Ludogorets - Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek. Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.

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        İŞTE TÜM İHTİMALLER

        - Fenerbahçe, bu akşam Spartak Trnava’yı yenmesi halinde her türlü bir üst tura çıkıyor.

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        - Fenerbahçe, rakibiyle berabere kalması halinde Ludogorets'in Nordsjaelland'a yenilmesini bekleyecek.

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        - Sarı lacivertlilerin Spartak Trnava'ya mağlup olması durumunda ise gruptan çıkabilmek için Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesi gerekecek.

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        - Kanarya'nın Ludogorets’le ikili averajı eşit. Genel averajda ise Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Bu nedenle Trnava’yı farklı geçebilirse, Ludogorets sahasında kazansa bile temsilcimiz averajla lider olabilir.

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        - Sarı lacivertliler galip gelir, diğer mücadele berabere biterse yine zirvede yer alacak.

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        - Eğer Bulgaristan’daki karşılaşmada 3 puanı Nordsjaelland alırsa, Fenerbahçe'nin liderlik şansı kalmayacak.

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        - İkili averajları eşit olan Fenerbahçe ile Ludogorets, genel averajda da berabere kalırsa bu durumda atılan gol sayısına bakılacak. Şu anda Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Eğer bu alanda da eşit olursa, gruptaki deplasman maçlarındaki gol sayısı göz önüne alınacak. Her iki takım da son karşılaşmaya evinde çıkacağı için bu durumda, dış sahada 4 kez ağları sarsan Ludogorets, 3 gol sevinci yaşayan temsilcimizi geride bırakacak.

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