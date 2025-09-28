Habertürk
        Fenerbahçe Güllü'yü unutmadı

        Fenerbahçe Güllü'yü unutmadı

        Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Gül Tut'un anısına, bugün oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı öncesi tribünlerde şarkıları çalındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 19:36 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:06
        Fenerbahçe Güllü'yü unutmadı
        Güllü olarak tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut, geçtiğimiz günlerde Yalova’daki evinin balkonundan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetmişti. Merhum şarkıcı, yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

        Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcıyı, Fenerbahçe ve taraftarları unutmadı.

        Bugün oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı öncesinde, sarı - lacivertlilerin tribünlerinde, hayatını kaybeden Güllü'nün anısına şarkıları çalındı.

        Fotoğraflar: X, Instagram

