Hem lig hem Avrupa'da mücadele etmesine ve haftada 2 maç oynamasına karşın iki kulvarda da yoluna iddialı şekilde devam eden Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcısı önderliğinde gol yollarında sahasında çok etkili bir görüntü sergiledi.