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Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe, teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde özellikle evinde sergilediği performansla dikkati çekiyor

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  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    Sezon başında Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından uyum sürecini hızlı atlatan sarı-lacivertliler, her geçen hafta performansını artırmayı başardı.
  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    Hem lig hem Avrupa'da mücadele etmesine ve haftada 2 maç oynamasına karşın iki kulvarda da yoluna iddialı şekilde devam eden Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcısı önderliğinde gol yollarında sahasında çok etkili bir görüntü sergiledi.
  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev eşleşmesiyle başlayan Fenerbahçe, deplasmanda 0-0, evinde ise 1-1 berabere kaldığı rakibine uzatmalar sonucunda elenmişti. Söz konusu eşleşmenin ardından önemli bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, daha sonra özellikle evinde sergilediği performansla dikkati çekti.
  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    UEFA Avrupa Ligi elemesinde konuk ettiği Slovacko'yu 3-0 ile geçen sarı-lacivertliler, ligde sezonun açılış maçında sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe, Ümraniyespor beraberliğinin ardından ise evinde ligde ve Avrupa'da puan kaybı yaşamadı. Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının ardından evinde ligde 4, Avrupa'da ise oynadığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi.
  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    7 MAÇTA 24 GOL

    Fenerbahçe, evinde oynadığı ve galip geldiği son 7 resmi müsabakada, rakip filelere 24 gol atmayı başardı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sürede ligde sırasıyla Adana Demirspor'u 4-2, Yukatel Kayserispor'u 2-0, Corendon Alanyaspor'u 5-0 ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.
  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe, Avrupa maçlarında ise Austria Wien'i 4-1, Dinamo Kiev'i 2-1 ve AEK Larnaca'yı 2-0'la geçti. Sarı-lacivertliler sahasında galip geldiği 7 maçta, maç başına 3,4 gol ortalamasıyla oynadı.
  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    KADIKÖY'DE BİR BAŞKA

    Fenerbahçe, evinde üst üste kazandığı 7 karşılaşma dışında bu sezon resmi maçlarda 3 müsabakaya daha çıktı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların ikisini Avrupa'da, birini ise ligde gerçekleştirdi. Sırasıyla evinde 1-1 berabere kaldığı Dinamo Kiev'e uzatmalarda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti ve ligde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    Jorge Jesus'un öğrencileri, bu sezon resmi maçlarda evinde çıktığı 10 müsabakada toplamda 31 gol atarken, maç başına 3,1 gol ortalaması yakaladı.
  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 5 müsabakada rakip filelere 19 gol attı. Sarı-lacivertliler, 5 karşılaşmada, maç başına 3,8 gibi bir ortalamaya ulaşmayı bildi.
  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    DEPLASMANDA ETKİSİZ KALDI

    Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanlarda ise puan kayıpları yaşadı. Oynadığı 8 müsabakanın 3'ünü deplasmanda yapan sarı-lacivertliler, birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    İlk deplasmanında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, sonraki 2 maçında ise gol bulamadı. Maçın başında 10 kişi kaldığı müsabakada Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'a karşı ise sahada golsüz beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, ligde deplasman müsabakalarında ise 2 gol ortalamasına ulaştı.
  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    RESMİ MAÇLARDA 2,4 GOL ORTALAMASI

    Fenerbahçe, bu sezon Jorge Jesus yönetiminde resmi maçlardaki gol ortalamasıyla da dikkati çekti. Portekizli teknik adam yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 17 resmi maça çıkarken, rakip filelere 42 gol gönderdi ve maç başına 2,4 gol ortalaması yakaladı.
  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    GOLLER 13 FARKLI İSİMDEN

    Fenerbahçe'de bu sezon ligde kaydedilen goller, 13 farklı isimden geldi. Fatih Karagümrük maçı öncesinde 12 farklı ayağından gol katkısı alan sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin dünkü golüyle 13 farklı isimden gol katkısı almış oldu.
  • Fenerbahçe, Jesus ile Kadıköy'de farklı - Fenerbahçe haberleri

    Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Joshua King, Arda Güler, Miguel Crespo, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Ezgjan Alioski, Miha Zajc, Joao Pedro, Mergim Bersiha ve Michy Batshuayi, ligde gol sevinci yaşadı.

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