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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe kasasını doldurdu! UEFA'dan dev gelir... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe kasasını doldurdu! UEFA'dan dev gelir...

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, direkt olarak son 16 turuna yükselirken, dev bir gelirin de sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 15.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:51
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, grubu averajla lider tamamlayıp adını direkt olarak son 16 turuna yazdırdı.

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        Sarı-lacivertliler geçen yıl olduğu gibi Şubat'ı atlayıp, Mart ayından itibaren mücadelesine son 16 turundan devam edecek.

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        Fenerbahçe ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nden gelen takımlarla eşleşmeme avantajına sahip olacak.

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        Ülke puanı açısından bu sezon Türkiye'ye büyük katkıda bulunan Kanarya, UEFA'dan da dev bir gelir elde etti.

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        NE KADAR KAZANDI ?

        Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne girmek için oynadığı 3 ön eleme turundan toplamda 300 bin euro gelir elde etti.

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        Sarı-lacivertliler, grup aşamasına kalması nedeniyle UEFA'dan 2 milyon 940 bin euro ayak bastı parası aldı.

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        UEFA, Fenerbahçe'ye katsayı payı olarak 979 bin euroluk bir ödeme yaptı.

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        Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında kazandığı 4 maçtan toplam 2 milyon 132 bin euro gelir kazandı.

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        Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, sıralaması nedeniyle 650 bin euroyla daha ödüllendirilirken, son 16 turuna kalan sarı-lacivertliler buradan da 600 bin euro kazandı.

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        TOPLAM 7.6 MİLYON EURO KAZANDI

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansla toplam 7 milyon 601 bin euro kazanan Fenerbahçe'nin elde ettiği gelir tablosu şöyle:

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        1. Eleme: 100 bin euro

        2. Eleme: 100 bin euro

        3. Eleme: 100 bin euro

        Grup Aşaması: 2.94 milyon euro

        Katsayı Puanı: 979 bin euro

        Galibiyetler: 2 milyon 132 bin euro

        Grup Sırası: 650 bin euro

        Son 16 Turu: 600 bin euro

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