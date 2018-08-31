Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşma önü

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Fenerbahçe ile Kayserispor, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:15. Fenerbahçe 3 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Kayserispor 5 puanda ve 6. sırada. Fenerbahçe son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Kayserispor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 123 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fenerbahçe kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Kayserispor sahadan galip ayrılırsa 6.50 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Fenerbahçe son hafta oynanan Sivasspor maçında 4-1 kazandı.

Kayserispor ise Gençlerbirliği karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Fenerbahçe, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Kayserispor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kayserispor, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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